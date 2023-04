Zahlreiche Sylter Feuerwehrleute waren am Freitagmorgen in der Schützenstraße vor dem Hotel in Westerland im Einsatz. Foto: Barth up-down up-down Einsatz am Freitag in Westerland Flüssigkeit im Hotel-Pool sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr auf Sylt und | 14.04.2023, 10:53 Uhr | Update vor 2 Min. Von Lea Sarah Pischel Nils Leifeld | 14.04.2023, 10:53 Uhr | Update vor 2 Min.

Zahlreiche Feuerwehrleute waren am Freitag in der Schützenstraße auf Sylt im Einsatz. Mit Gasmasken untersuchten sie das Wasser des Pools, in dem eine gefährliche Flüssigkeit ausgelaufen war. Der Einsatz dauert an.