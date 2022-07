FOTO: Marcus Dewanger Lindner-Hochzeit auf Sylt Finanzminister Lindner heiratet Lebensgefährtin in Keitum Von Lea Sarah Pischel | 07.07.2022, 19:46 Uhr

Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Lebensgefährtin Franca Lehfeldt haben auf Sylt standesamtlich in Keitum geheiratet. Es war eine Hochzeit, die zuvor bundesweit für Aufregung gesorgt hatte und am Ende trotzdem still war.