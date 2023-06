Der Rettungsdienst am Mittwochabend am Strandaufgang „Brandenburger Strand“ auf Sylt. Foto: Barth up-down up-down Polizei-Einsatz in Westerland Brandenburger Strand: Surfer beschäftigt Helfer auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 14.06.2023, 18:32 Uhr

Der Wassersportler auf Sylt sollte am Mittwochabend gegen 18 Uhr vor Westerland in Not geraten sein. Polizei und Feuerwehr sowie das DRK waren am Brandenburger Strand im Einsatz.