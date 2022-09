Zu eng für moderne Fahrzeuge: das aktuelle Feuerwehrgerätehaus am Norderwung in Wenningstedt-Braderup. Foto: Lea Pischel up-down up-down Feuerwehr auf Sylt Wenningstedt-Braderup: Gemeinde macht Weg frei für Neubau des Gerätehauses Von Martina Kramer | 26.09.2022, 23:13 Uhr

Die Gemeindevertretung Wenningstedt-Braderup hat am Montagabend den Kauf eines Bima-Grundstücks an der L 24 beschlossen: Entstehen soll dort das neue Gerätehaus der Feuerwehr. Doch das war nicht die einzige gute Nachricht für die zahlreich erschienenen Feuerwehrleute an diesem Abend.