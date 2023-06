Zahlreiche Helfer waren am Freitag in der Friedrichstraße auf Sylt im Einsatz. Foto: Leifeld up-down up-down Einsatz auf Sylt Feueralarm in Westerland hält Rettungskräfte auf Trab Von Lea Sarah Pischel | 02.06.2023, 14:46 Uhr

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Freitagnachmittag in der Friedrichstraße in Westerland im Einsatz.