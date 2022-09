Am 15. September brannte das Restaurant „Badezeit“ auf Sylt nieder. Foto: Nils Leifeld up-down up-down Neues zur Brandursache und Schadenshöhe Abgebranntes Restaurant „Badezeit“ auf Sylt: So geht es jetzt weiter Von Nils Leifeld | 23.09.2022, 13:01 Uhr

Eine gute Woche ist es inzwischen her, dass ein Großfeuer das beliebte Restaurant „Badezeit“ in Westerland auf Sylt bis auf die Grundmauern niederbrannte. Die Ermittlungen der Polizei sind inzwischen abgeschlossen. Das haben sie ergeben und so steht es um die Pläne, das Lokal an der Strandpromenade wieder aufzubauen.