Das Reetdachhaus in Kampen wurde durch die Flammen zerstört. FOTO: Moana Kunwald up-down up-down Mit Video: Brand auf Sylt Feuer in Kampen ist gelöscht: Brandwache noch vor Ort und | 10.08.2022, 16:40 Uhr | Update vor 1 Std. Von Lea Sarah Pischel Philipp Nicolay | 10.08.2022, 16:40 Uhr | Update vor 1 Std.

Sieben Menschen waren in der Nacht im Haus in Kampen, als das Feuer ausbrach. Nachdem die Feuerwehrleute die ganze Nacht bis in den Morgen gelöscht hatten, verließen die meisten den Brandort nahe dem Club „Rotes Kliff“ am Mittwochvormittag. Das Reetdachhaus im Sylter Nobelort ist komplett zerstört.