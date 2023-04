Gustav Jenner wurde 1865 in Keitum geboren. Foto: Maria Fellinger up-down up-down Veranstaltungen 2023 Festival ehrt den auf Sylt geborenen Komponisten Gustav Jenner Von Sylter Rundschau | 12.04.2023, 14:54 Uhr

Gustav Jenner wurde 1865 in Keitum geboren, ist aber auf der Insel nahezu in Vergessenheit geraten. Eine Gruppe ehrenamtlicher Initiatoren will seine Musik bekannt machen auf Sylt und hat dafür eine fünfteilige Konzertreihe auf die Beine gestellt. Wegen Corona musste das Festival mehrfach verschoben werden, jetzt kann es stattfinden.