Hoteldirektor Nicolas Kreis mit seiner Frau Christiana auf einem Foto von 2015. Foto: Stitz up-down up-down „Letzte Generation“ Farbanschlag in Sylter Hotel-Bar: Jetzt spricht der Miramar-Chef Von Nils Leifeld | 09.06.2023, 12:32 Uhr

Nicolas Kreis führt das Hotel Miramar auf Sylt in fünfter Generation. Der Farbanschlag der „Letzten Generation“ in seiner Hotel-Bar ist keine 24 Stunden her. Das sagt der Hotel-Chef am Freitag.