Dieses Foto veröffentlichte die Gruppe „Letzte Generation“ am Mittwoch nach ihrer Aktion auf Twitter: Dazu schreiben sie: „Ein Golfplatz in der Klimakrise ist wie eine Essensschlacht mitten in einer Hungersnot. Ein Klimakanzler würde dieser Verschwendung einen Riegel vorschieben.“

Foto: Letzte Generation via Twitter