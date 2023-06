Nach dem Farbanschlag der „Letzten Generation“ auf Sylt: Die alte Jugendstil-Bar im Hotel Miramar in Westerland ist seit Donnerstagabend geschlossen. Schon am Freitag will der Hotelbesitzer in Westerland eine provisorische Bar an einem anderen Ort im Hotel eröffnen.

Foto: Pischel up-down up-down