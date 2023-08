Sylt, die größte nordfriesische Insel Deutschlands, ist ein wahres Juwel in der Nordsee. Mit ihrer atemberaubenden Naturlandschaft, ihrer kulinarischen Vielfalt und ihrem luxuriösen Flair zieht sie jährlich Tausende von Besuchern an. Obwohl sie nur knapp 40 Kilometer lang und an der breitesten Stelle etwa 13 Kilometer breit ist, hat Sylt viel zu bieten. Tauchen wir ein in die Besonderheiten dieser einzigartigen Insel.

Das sind die ersten Sätze eines Artikels, den ChatGPT über Sylt geschrieben hat. Der Chatbot beantwortet mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Fragen der Nutzer. Während das Programm anfangs eher zur Belustigung verwendet wurde, gibt es mittlerweile sogar Studenten, die damit ihre Bachelorarbeit schreiben. Doch kann man den Fakten in Bezug auf Sylt trauen? Weiß der Künstliche Intelligenz mehr als die Menschen, die vor Ort wohnen? Shz.de hat ChatGPT auf den Prüfstand gestellt.

Viele vage Informationen über Sylt

Im Gespräch mit dem Chatbot zeigt sich schnell: Immer wenn es möglich ist, bleibt die Künstliche Intelligenz oberflächlich. Zum Beispiel, wenn man sie mit der Frage konfrontiert, ob man sich eine Wohnung auf Sylt leisten kann.

Die Kosten für eine Wohnung auf Sylt sind im Allgemeinen recht hoch, da die Insel als beliebtes Urlaubsziel gilt und die Immobilienpreise entsprechend hoch sind. Es ist jedoch möglich, sich eine Wohnung auf Sylt zu leisten, wenn man über ausreichendes Einkommen oder Vermögen verfügt. Es gibt auch Mietwohnungen auf Sylt, die etwas günstiger sein können als der Kauf einer Immobilie. Es ist jedoch ratsam, sich im Voraus über die aktuellen Preise und Mietkosten zu informieren, um eine realistische Vorstellung von den finanziellen Anforderungen zu bekommen.

Zum Protestcamp auf Sylt kann der Chatbot keine Angaben machen.

Insidertipp „Sylter Zoo“

Bei den Empfehlungen für die Insel wird ChatGPT schon etwas konkreter. Das Programm gibt acht Ausflugstipps für Sylt. Auf der Liste stehen unter anderem ein Besuch der beliebten Strände, eine Fahrradtour entlang der Küste oder durch das Hinterland mit seinen „idyllischen Dörfern und Naturschutzgebieten“ und ein Besuch des Sylt Museums in Keitum. Auch die obligatorische Wattwanderung ist dabei.

Für Insulaner und wiederkehrende Touristen ist hier allerdings nichts Neues dabei. Wer nach Insider-Tipps fragt, bekommt immerhin noch den Ellenbogen und den Tierpark in Tinnum nahegelegt, der von der Künstlichen Intelligenz als „Sylter Zoo“, beschrieben wird.

Die Suche nach einer günstigen Unterkunft kann der Chatbot ebenfalls nicht erleichtern:

Als KI-Textmodell habe ich keinen direkten Zugriff auf Echtzeitdaten oder Preise. Es ist daher am besten, eine Online-Suchmaschine oder eine Buchungsplattform zu verwenden, um die aktuellen Preise für Unterkünfte auf Sylt zu finden.

Fakten über Sylt nicht ganz vollständig

Aktuelle Informationen, zum Beispiel über das Protestcamp auf Sylt und wer gerade Bürgermeister ist, kann die Künstliche Intelligenz genauso nicht beantworten. Fakten über die Insel zählt sie zwar auf, aber auch nicht ganz vollständig. Laut dem Chatbot gebe es nur zwei Leuchttürme auf der Insel, statt fünf. In List und Kampen wird nur jeweils einer aufgezählt, der Hörnumer taucht gar nicht auf. Konfrontiert man die Künstliche Intelligenz mit ihrem Fehler, entschuldigt sie sich und findet plötzlich doch Fakten über den Leuchtturm.

Entschuldigung für das Missverständnis. Tatsächlich gibt es auf Sylt einen weiteren Leuchtturm in Hörnum, dem südlichsten Ort der Insel. Der Leuchtturm Hörnum wurde 1907 erbaut und ist 33 Meter hoch. Er ist für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet eine beeindruckende Aussicht auf die Nordsee, die Insel und das Wattenmeer.

Den zweiten Kampener Leuchtturm unterschlägt der Bot allerdings und verortet den Turm Quermarkenfeuer fälschlicherweise in List. Perfekt ist das System also nicht.

Keine eigene Meinung, aber Argumente für beide Seiten

Wenn es zur eigenen Meinung kommt, bleibt die Künstliche Intelligenz unparteiisch. Zum Beispiel bei der Frage, ob Sylt eine „Insel der Reichen“ ist.

Ja, Sylt wird oft als „Insel der Reichen“ bezeichnet. Die Insel ist bekannt für ihre exklusiven Ferienhäuser, Luxushotels und teuren Restaurants. Viele Prominente und wohlhabende Menschen verbringen dort ihren Urlaub oder haben sogar eigene Immobilien auf der Insel. Die Immobilienpreise auf Sylt gehören zu den höchsten in Deutschland. Allerdings gibt es auf Sylt auch viele andere Besucher, die nicht zur reichen Elite gehören und die Insel für ihren natürlichen Charme, die schönen Strände und die vielfältige Natur schätzen.

Fazit: ChatGPT liefert Basisinformationen zur Insel, jedoch ist das System nicht bei allen Fragen zuverlässig. Man sollte also sicherheitshalber nochmal selbst nachrecherchieren, ob die Fakten stimmen.