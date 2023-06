Zurzeit finden die Freiwilligen der Schutzstation Wattenmeer an Stränden und Deichen am Nationalpark wieder stark geschwächte oder bereits tote Seevögel. Foto: imago/Panthermedia up-down up-down Geflügelpest in Nordfriesland Tote und schwache Vögel im Wattenmeer – wie ist die Lage auf Sylt? Von Martina Kramer | 26.06.2023, 14:54 Uhr

Die Schutzstation Wattenmeer mahnt zur Vorsicht: An Stränden und Deichen am Nationalpark werden aktuell wieder stark geschwächte oder bereits tote Seevögel gefunden, zuletzt unter anderem am Strand vor Eiderstedt. So ist die Lage auf Sylt: