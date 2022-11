Was würden Sylter mit 120 Millionen Euro aus dem Eurojackpot machen? Wir haben uns umgehört. Foto: Lisa Bohlander/imago images/osnapix up-down up-down 120 Millionen im Eurojackpot Das würden Sylter mit ihrem Lottogewinn machen Von Lisa Bohlander | 08.11.2022, 16:53 Uhr

In dieser Woche können Lottospieler im Eurojackpot satte 120 Millionen Euro gewinnen. Was würden Sylter mit so viel Geld anfangen? Und spielen sie überhaupt Lotto? Wir haben uns umgehört.