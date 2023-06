Foto: Glosemeyer Politik auf Sylt Es wird spannend: Sylter Gemeinden wählen ihre Bürgermeister Von Barbara Glosemeyer | 25.06.2023, 16:31 Uhr

Sechs Wochen nach der Kommunalwahl geht es politisch auf Sylt hoch her: In List und in Wenningstedt-Braderup werden Bürgermeister gewählt und der erste gewählte Gemeindevertreter hat schon vor der ersten Sitzung hingeschmissen. Eine Vorausschau auf drei konstituierende Sitzungen in dieser Woche.