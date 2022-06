Auf Twitter und Co. ist Sylt am ersten Tag des 9-Euro-Tickets natürlich wieder Thema. FOTO: Screenshot: Twitter Start des 9-Euro-Tickets Alles blickt auf Sylt: Die besten Reaktionen im Netz Von Friederike Reußner | 01.06.2022, 15:22 Uhr

Ab heute sollten die Massen eigentlich Sylt stürmen - zumindest hatten linke Gruppen diesen Plan im Netz seit Wochen mehr oder weniger humorig angekündigt. Am Tag 1 des 9-Euro-Tickets wird die Insel auf Twitter und Co. also scharf beobachtet.