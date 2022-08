Der Lanserhof in List auf Sylt. FOTO: Christoph Ingenhoven up-down up-down Eröffnung Luxus-Hotel in List Wackelt der Eröffnungstermin erneut? Kreis macht Lanserhof auf Sylt dicht Von Nils Leifeld | 24.07.2022, 11:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Neue Probleme beim Lanserhof in List auf Sylt: Vergangene Woche hat der Kreis Nordfriesland das sogenannte Wellness-Ressort dicht gemacht, in dem zuvor ein Testbetrieb lief. Warum das Luxus-Hotel wieder geschlossen ist und ob das Eröffnungsdatum in Gefahr ist.