Miesmuscheln auf Sylt 2022 Ernte 2022: Weniger Fleisch in Sylter Miesmuscheln Von Lea Sarah Pischel | 18.08.2022, 15:26 Uhr

Die Miesmuschelernte auf Sylt ist bisher magerer als sonst. Der Fleischgehalt ist geringer als in den Vorjahren, teilte die Erzeugerorganisation der schleswig-holsteinischen Muschelzüchter am Donnerstag in Hörnum mit.