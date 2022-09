Sylt aufgenommen aus der Luft. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Energiewende in Nordfriesland Klimaschutz: So soll Sylt bis 2045 klimaneutral werden Von Nils Leifeld | 28.09.2022, 16:57 Uhr

Wie viele andere Tourismus-Hochburgen in Deutschland hat auch Sylt eine beunruhigende CO2-Bilanz. Das liegt vor allem an der Erwärmung der zahlreichen Hotels und Ferienwohnungen auf der Insel. Nun will die Politik gegensteuern. Bis 2045 soll die Insel klimaneutral sein, das haben die Gemeindevertreter auf Sylt jetzt beschlossen.