Winter 2022 im Zeichen des Ukrainekrieges: Ganz Deutschland spricht über hohe Energiepreise, eine dringend benötigte Energiewende in Zeiten des Klimawandels und darüber, dass man wegwill von russischem Gas. Auch auf Sylt wird heiß diskutiert. Als eine Art „Leuchtturmprojekt“ soll nun das Schulzentrum Sylt in Westerland in den Fokus der Energiewende auf der Insel rücken – indem es schnellstmöglich klimaneutral wird.

Sylt: Energieversorgung des Schulzentrums

Auf der jüngsten Schulverbandsversammlung war die Wärmeversorgung das große Thema auf der Tagesordnung. Unter Punkt 10, der nicht öffentlich verhandelt wurde, ging es um die aktuelle Wärmeversorgung im Schulzentrum Sylt und darüber, wie weiter dabei vorgegangen werden soll. Nach Informationen von shz.de war es der Wunsch von Nikolas Häckel, das Schulzentrum an die Fernwärme der EVS anzuschließen. Doch dafür gibt es offensichtlich keine Mehrheit. Stattdessen wurde ein Antrag der CDU-Fraktion – einstimmig – beschlossen, der es in sich hat.

Und zwar sah dieser Antrag vor, dass das Schulzentrum Sylt in puncto Energieversorgung so schnell wie möglich autark wird, also nur noch mit Strom und Wärme aus CO2- und klimaneutraler Energie versorgt wird. Gelingen soll das durch nachhaltige, vor Ort hergestellte Energie wie beispielsweise Solarthermie, Erdwärme und andere Energieformen. Dafür sollen laut Antrag vorhandene „Dachflächen, Fassadenflächen, Freiflächen und/oder“ neu zu schaffende Möglichkeiten genutzt werden. Dabei soll das Kommunale Liegenschaftsmanagement (KLM) umgehend mit eingebunden werden.

Einen Seitenhieb auf Bürgermeister Häckel kann sich die CDU in ihrem Antrag nicht ganz verkneifen. So schreibt Oliver Ewald stellvertretend für seine Fraktion in Anlehnung an Häckels Wunsch nach einem EVS-Fernwärmeanschluss für die Schule, „die Erzeugung von Wärme und Strom durch Gas ist weder nachhaltig noch CO₂-neutral und wird vor allem nicht preisstabil sein.“ Gas sei durch die aktuelle Situation und politische Lage als zukünftiger Energieträger nicht mehr nachvollziehbar nutzbar.

Sylt: Schulzentrum soll schnell klimaneutral werden

„Wir sind uns unserer Verantwortung voll bewusst, dass der Weg in Richtung Klimaneutralität im Fokus stehen muss. Was liegt also näher, als dass als erstes kommunales Gebäude auf Sylt das Schulzentrum umgestellt wird und somit als Vorbild für eine Umstellung auf eine CO₂-neutrale Energieversorgung dient“, sagt Raphael Ipsen (CDU), 2. stellvertretender Vorsitzender im Schulverband Sylt. „Denn genau denen, die dort lernen, um die zukünftigen Leistungsträger zu werden, sind wir in erster Linie verpflichtet.“

Raphael Ipsen.

Gonde Detlefsen, Leiterin des Schulzentrums Sylt, wollte sich auf Anfrage von shz.de nicht im Detail zur geplanten Klimaneutralität ihrer Schule äußern. „Ich bin da die verkehrte Anlaufstelle. Für diese Fragen ist einzig der Schulträger, das heißt der Schulverband Sylt zuständig, der wiederum in der Planung und Durchführung mit dem KLM kooperiert.“

Bürgermeister Nikolas Häckel.

KLM-Chef Marcus Kopplin teilte gegenüber shz.de mit, dass das KLM lediglich beratend tätig werde und daher nicht der richtige Ansprechpartner für detaillierte Nachfragen sei. Er verwies stattdessen an die Geschäftsstelle und Bürgermeister Häckel.

Schulverbandsvorsitzender ist besagter Bürgermeister Nikolas Häckel. Dieser teilte auf Anfrage von shz.de zum weiteren Vorgehen zur künftigen Energieversorgung beim Schulzentrum mit, „wir klären dies nun erst einmal mit einem Berater“. Ziel sei, dass das Schulzentrum künftig energietechnisch so autark wie möglich werden soll, das Ziel laute klimaneutrale Schule. Wann die Umstellung auf klimaneutrale Energiequellen beginnen soll? „Ein Datum wurde nicht beschlossen“, so Häckel. Auch zu den Kosten könne er noch nichts sagen: „Das ist derzeit noch nicht bekannt.“

CDU spricht von „Leuchtturmprojekt“ für Sylt

Bis 2045 will Sylt klimaneutral werden. Das Schulzentrum soll dieses Ziel bereits deutlich früher erreichen. Das zumindest ist der Wunsch von Raphael Ipsen. „Das Schulzentrum in seiner Energieversorgung auf den Weg der Klimaneutralität zu bringen, ist ein Leuchtturmprojekt für die ganze Insel.“ Dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, sei nun die Beschlusslage.

Das Schulzentrum Sylt in Westerland.

Wie es dabei jetzt weitergeht? Als Nächstes will der Schulverband mit dem KLM die Ziele zur kurzfristigen Umstellung der Energieversorgung des Schulzentrums im Detail definieren, um im Anschluss mithilfe eines Fachplaners ein Konzept zu erarbeiten und später auch über Kosten sprechen zu können. Erst danach soll es irgendwann an die Ausschreibung gehen. Ipsen: „Die Vorplanung hat nun begonnen.“ Wann das große Ziel klimaneutrale Schule erreicht sei, könne er aber noch nicht genau sagen.