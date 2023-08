Farbenfroh starteten 46 Kinder an der Boy-Lornsen-Schule in Tinnum in ihren ersten Schultag. Jeder neue Schüler und jede neue Schülerin wurde anlässlich dieses großen Tages mit einer Sonnenblume und einem Handschlag begrüßt. „Weil ihr unsere Sonnenkinder seid“, sagte Schulleiterin Claudia Junge-Lehtovuori.

Einschulung auf Sylt: Besonderer Tag in Tinnum

Zahlreiche Eltern und weitere Familienmitglieder ließen es sich am Mittwochvormittag nicht nehmen, an der feierlichen Einschulung ihrer jüngsten Familienmitglieder beizuwohnen. Ein besonderer Tag war es auch für die Klassenlehrerinnen der neuen 1a und 1b, Charline Klein und Esther Mager, die zum ersten Mal eine Einschulungsklasse übernommen haben. Ganz im Sinne des ersten Schultages gab es auch für sie eine kleine Aufmerksamkeit.

Claudia Junge-Lehtovuori ist seit 2019 Schulleiterin an der Boy-Lornsen-Schule in Tinnum.

Gespannt lauschten die frisch eingeschulten Kinder den Worten ihrer Schulleiterin.

„Wir sind eine Gemeinschaft, nur zusammen sind wir stark.“ Claudia Junge-Lehtovuori Schulleiterin Boy-Lornsen-Schule Tinnum

Die Kinder der zweiten und dritten Klassen trugen ebenfalls etwas zum Programm bei, zum Teil verkleidet in fantasievollen Kostümen. Ein Elternchor gab den neuen Schülern eine musikalische Botschaft mit auf den Weg.

Mehr Informationen: Schulbeginn: Fuß vom Gas! größer als Größer als Zeichen Mit der Einschulung müssen sich Kinder vielerorts in Schleswig-Holstein an neue Wege zur Schule gewöhnen. Die Polizei bittet daher alle Verkehrsteilnehmer um besondere Rücksicht auf die Kleinen, die zu Fuß und auf dem Fahrrad unterwegs sind. Besonders wichtig hierfür: eine reduzierte Geschwindigkeit und ständige Bremsbereitschaft. Das gilt insbesondere im Bereich von Schulen und Bushaltestellen. Da Kinder Entfernungen und Geschwindigkeiten von Fahrzeugen schlechter einschätzen können und aufgrund ihrer Körpergröße schlechter gesehen werden, ist Achtsamkeit umso mehr gefordert. Für Eltern gilt: Der Schulweg sollte gemeinsam mit den Kindern trainiert werden, Kleidung und Schulranzen des Kindes sollten im Straßenverkehr gut sichtbar sein.

Insgesamt wurden auf Sylt am Mittwoch gut 150 Kinder eingeschult: 46 in Tinnum, 53 in Westerland, 38 in Wenningstedt und 20 an der dänischen Schule. Stellvertretend für alle Schulen hat shz.de an der Einschulungsfeier der Tinnumer Grundschule teilgenommen.

Die vier Sylter Grundschulen der Insel – Boy Lornsen Schule (Tinnum), St. Nicolai und Am Nordkamp (Westerland), Norddörfer Schule (Wenningstedt) – und die dänische Sild Danske Skole (Westerland) starten damit eine Woche eher in das Schuljahr als die Schulen auf dem Festland.