FOTO: Syltpicture up-down up-down Punker Treffpunkt an der Wilhelmine: Der Brunnen in Westerland/Sylt wurde eingezäunt. 9-Euro-Sommer 2022 auf Sylt Klare Kante gegen Punker: Gemeinde Sylt zäunt Wilhelminen-Brunnen ein Von Nils Leifeld | 23.06.2022, 11:33 Uhr

Nach den Betonklötzen kommt der Bauzaun. So geht die Gemeinde Sylt weiter gegen die Punker am Brunnen an der Wilhelmine in Westerland vor.