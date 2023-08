18. August 2023 E-Bikes, E-Roller und mehr: Gemeinde Sylt versteigert Fundsachen Von Nils Leifeld | 15.08.2023, 16:06 Uhr Am 18. August werden auf Sylt Fundsachen versteigert. Unter anderem Fahrräder, E-Bikes und E-Roller. Foto: ROSE Bikes GmbH up-down up-down

Im Laufe der Zeit häufen sich bei der Gemeinde Sylt viele Fundsachen an. Diese werden am Freitag, 18. August, ab 14 Uhr auf dem Parkplatz der Verwaltung am Bahnweg in Westerland versteigert.