Roger (links) und Nico sind an die Wilhelmine zurückgekehrt. FOTO: Pischel up-down up-down „Reiner Wahnsinn“ auf Sylt Punks zurück an der Wilhelmine – was ist die Strategie der Gemeinde? und | 28.06.2022, 17:53 Uhr | Update vor 9 Min. Von Inga Kausch Lea Sarah Pischel | 28.06.2022, 17:53 Uhr | Update vor 9 Min.

Hin und Her in Westerlands Zentrum. Nachdem die Wilhelmine vier Tage lang umzäunt war, ist sie nun wieder frei. Bürgermeister Nikolas Häckel spricht von einer dynamischen Lage, während die Punks an den Brunnenrand zurückkehren.