Der Drogeriemarkt Budni in Wenningstedt-Braderup auf Sylt. Foto: Lea Sarah Pischel up-down up-down Nach Aus in Elmshorn Drogeriemarkt Budni bleibt auf Sylt – und plant neuen Laden Von Yannik Burgemeister | 02.02.2023, 12:37 Uhr

In Elmshorn schließt Budni im März, in Pinneberg ist er längst weg. Doch auf Sylt denkt die Hamburger Drogeriekette nicht ans Aufhören – im Gegenteil. Die Filiale in Wenningstedt soll nicht die einzige auf der Nordseeinsel bleiben.