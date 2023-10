Bei Kontrollen in Westerland hat die Sylter Polizei in der Nacht zum Dienstag drei Autofahrer gestoppt. Mit mehr als 2,4 Promille Atemalkohol musste einer der drei Männer seinen Führerschein abgeben, schreibt Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg.

Um 04.43 Uhr hatten Beamte einen Kastenwagen in der Süderstraße kontrolliert, weil das Fahrzeug zuvor mehrmals über die Fahrbahnmitte gelenkt worden war. Ein freiwilliger Alkoholtest beim Fahrer ergab laut Otte einen Wert von über 2,4 Promille. Der 33-Jährige wurde für eine Blutproben-Entnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Zuvor hatten die Polizisten um 22.45 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer kontrolliert, der Drogen genommen hatte. Eine Blutprobe bestätigte den ersten Drogentest. Sein Auto musste der Mann stehenlassen.

32-Jähriger auf Sylt mehrfach betrunken im Auto

Rund eine Stunde später überprüften die Beamten einen Autofahrer in der Bötticherstraße und merkten dabei, dass der 32-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,05 Promille. „Da dieser Wert noch knapp im Ordnungswidrigkeitenbereich liegt, wurde der Mann für eine weitere Messung zur Wache des Polizeirevieres Sylt verbracht“, schreibt Otte.

Weil auch diese Messung den ersten Wert bestätigte durfte der Mann gehen - nachdem ihm verboten wurde weiterzufahren, solange er betrunken ist. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass der Mann betrunken aus dem Verkehr gezogen wurde.