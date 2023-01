Während des ersten Lockdown auf Sylt war die Insel vielerorts menschenleer. Foto: Montag: Martin Jahr up-down up-down 27.01.20: 1. deutscher Coronafall Drei Jahre Corona – das waren die brisantesten Ereignisse auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 26.01.2023, 16:30 Uhr

Lockdown auf Sylt, Massen-Ausbrüche in Restaurants, geschlossene Kitas und Schulen: Das Coronavirus prägt seit drei Jahren unser Leben. Am 27. Januar 2020 wurde der erste Fall in Deutschland bekannt. Die wichtigsten Corona-Ereignisse auf Sylt in einer Chronologie.