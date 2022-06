FOTO: Deutsche Grundstücksauktionen AG Immobilien-Auktion in Berlin Diese drei Sylter Grundstücke kommen unter den Hammer Von Inga Kausch | 09.06.2022, 13:59 Uhr

Bei der Sommer-Auktion in Berlin am 23. und 24. Juni kommen drei Sylter Objekte unter den Hammer. Dabei handelt es sich um Flächen und Grundstücke in Keitum und Archsum. Ab diesen Summen können Sie mitbieten.