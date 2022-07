Das „Entenrennen“ des Lions Club Sylt verfolgten zahlreiche Besucher gespannt ganz nah am Ufer des Dorfteiches. FOTO: Sylt Connected up-down up-down Veranstaltungen 2022 auf Sylt Alle Enten im Rennen: Wenningstedter feierten ihr Dorfteichfest Von Annika Feldmann | 31.07.2022, 16:20 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ging es am Wochenende endlich wieder rund am Dorfteich in Wenningstedt. Bei bestem Wetter gab es jede Menge buntes Programm für alle Generationen.