Der Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Claus Ruhe Madsen. FOTO: IMAGO/Petra Nowack up-down up-down Podiumsdiskussion Riesiges Interesse: Wirtschaftsminister Madsen kommt nach Sylt Von Barbara Glosemeyer | 23.08.2022, 18:08 Uhr

„Wem gehört die Insel? Wir müssen reden“: Unter diesem Titel diskutiert Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen am Mittwochabend auf Einladung von „Merret reicht‘s“ mit Sylter Bürgern. Und alles, was Rang und Namen hat, will dabei sein.