Spitzen-Gastronom auf Sylt Nach „Möller's Anker": Thorsten Möller geht beruflich neue Wege Von Nils Leifeld | 19.07.2022, 12:58 Uhr

Anfang Dezember 2021 gingen im Restaurant „Möller´s Anker“ in Hörnum nach zehn Jahren unter der Leitung von Thorsten Möller die Lichter aus. Nun ist klar, wie es für den Sylter Gastronom beruflich weitergeht. Und zwar bleibt er der Spitzengastronomie erhalten, nur in anderer Rolle oder besser gesagt: in anderen Rollen.