FOTO: Johannes King Charity-Radtour mit Startpunkt Sylt 1200 Kilometer in zehn Tagen: Johannes King fährt mit Rad nach Paris Von Nils Leifeld | 09.06.2022, 15:42 Uhr

Der Sylter Gastronom und Koch Johannes King tritt im Juni für die gute Sache in die Pedalen. Am 18. Juni startet er in Morsum, innerhalb von zehn Tagen will er in Paris sein und dabei Geld für drei Hilfsorganisationen einsammeln.