Restaurant Sansibar auf Sylt Didi Hallervorden und Otto Waalkes lüften auf Sylt ein gut gehütetes Geheimnis Von Barbara Glosemeyer | 10.10.2023, 11:45 Uhr Mit randvollen Rotweingläsern auf Sylt: Didi Hallervorden und Otto Waalkes hecken im Restaurant Sansibar in Rantum gemeinsame Pläne aus. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down

Ihr Alter ist verschieden: Aber wenn zwei Komiker sich mögen und gemeinsam Ideen aushecken, dann am liebsten auf ihrer Lieblingsinsel Sylt. Bei Herbert Seckler in der Sansibar in Rantum sprachen sie jetzt über ihre neuesten Pläne.