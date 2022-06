Der Strandverkauf der „Sturmhaube“ hat seit Ende Mai geöffnet. FOTO: Sturmhaube up-down up-down Sylter Hotel-Restaurant öffnet im Herbst „Sturmhaube“ in Kampen: So ist die Nachfrage beim Strandverkauf Von Nils Leifeld | 24.06.2022, 13:25 Uhr

Seit wenigen Wochen ist der Strandverkauf der Sturmhaube in Kampen in Betrieb. So lief die Feuertaufe zu Pfingsten und so groß ist der bisherige Zuspruch für den Strandverkauf des Kultlokals am Kliff in Kampen auf Sylt.