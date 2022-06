FOTO: Lea Sarah Pischel 9-Euro-Ticket und Punks auf Sylt Nach Monaten der Verzögerung: Rossmann-Filiale in der Wilhelmstraße offiziell eröffnet Von Nils Leifeld | 18.06.2022, 13:20 Uhr

Nach Monaten der Bauphase und mehreren Verschiebungen feierte der neue Rossmann auf Sylt an der Wilhelmstraße am Sonnabend endlich Eröffnung. „Ehrengäste“ gegenüber badeten zur Feier des Tages im Brunnen an der Wilhelmine.