Er gilt als Nabelschnur der Insel – doch Bauarbeiten, Tiere und Gegenstände im Gleis sowie fehlendes Personal stören die Bahn-Verbindung über den Hindenburgdamm zwischen Sylt und Festland immer wieder massiv. Im Herbst und Winter könnte sich das jetzt noch verschlimmern: Dann plant die Deutsche Bahn (DB) neue Bauarbeiten, die bisherige Störungen noch toppen werden. Bereits seit November 2022 waren Ausfälle und Verspätungen zeitweise so heftig wie nie.

Am Nikolaustag 2023 ist die gesamte Insel von Mitternacht bis vier Uhr „für den Bahnverkehr gesperrt“, wie im März aus einem Bericht von Sylts aktuell wegen Burnouts krankgeschriebenem Bürgermeister Nikolas Häckel hervorging, der den Mitgliedern des Hauptausschusses damals auf einer Sitzung im Rathaus vorgelegt wurde. „Aufgrund von Vorbereitungsmaßnahmen in den Stellwerken Husum und Keitum kann vom 21. Oktober 2023, 23 Uhr bis 22. Oktober um 5 Uhr ebenfalls kein Zugverkehr auf der gesamten Insel Sylt erfolgen“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Strecke nach Sylt komplett gesperrt

Grund für die Komplettsperrung sind demnach die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks Westerland und der Erneuerung des Bahnübergangs Tinnum. Hinzu kommen dadurch zahlreiche Sperrungen und Ausfälle.

Der Syltshuttle der Deutschen Bahn ist von den Einschränkungen nicht betroffen, da die Arbeiten außerhalb der Betriebszeit stattfinden. Gleiches gilt laut Fahrplan des betroffenen Wochenendes auch für den blauen Autozug. (Anbieter RDC). Lediglich einige nächtliche Verbindungen bei den Personenzügen fallen aus.

Zu einer baubedingten Fahrplanänderung kommt es beim Syltshuttle stattdessen am Samstag, 18. November. Der letzte Zug fährt an diesem Tag statt um 21.05 Uhr bereits um 20.35 Uhr ab Niebüll ab.

„Ich freue mich, dass die Bahn ihren Sanierungsstau aufarbeitet und sich zeitgemäß aufstellen möchte“, hatte Nikolas Häckel im Frühjahr auf Nachfrage von shz.de mitgeteilt. Dazu, wie sich die Bauarbeiten auf das Leben von Menschen auf der Insel, Sylt-Pendler sowie die zu der Jahreszeit eher wenigen Urlauber auswirken, äußerte er sich jedoch nicht.

Sylt: Bahnhöfe in Westerland und Keitum komplett dicht

Für die Abnahme und Inbetriebnahme der neuen Stellwerkstechnik ist vom 4. Dezember um 23 Uhr bis 8. Dezember, 4 Uhr die Bahnstrecke zwischen Keitum und Westerland und der Bahnhof Westerland voll gesperrt. Am 6. Dezember zwischen Mitternacht und 8 Uhr ist zusätzlich Bahnhof Keitum komplett gesperrt.

Peter Douven, Chef des Insel Sylt Tourismus Service (ISTS), sieht die Bauarbeiten als „ganz zweifellos belastend, aber ebenso zweifellos überfällig und notwendig“ an. Schädlich für den Tourismus seien diese Bauarbeiten nur bedingt: Glücklicherweise liegen die Maßnahmen weitestgehend außerhalb der Ferienzeiten, schreibt der Tourismus-Chef. „Aber im Interesse eines hoffentlich bald wieder zuverlässigen Zugverkehrs müssen wir die Maßnahmen gutheißen und die Einschränkungen ertragen.“

Sylt: Das müssen Autofahrer wissen

Im Zuge der Bündelung von Baumaßnahmen wird die Sperrung für den Bahnverkehr (4. bis 8. Dezember) für Gleisbauarbeiten im Bereich des Bahnübergangs Keitum mitgenutzt, heißt es in dem Bericht der DB. Zur Durchführung der Arbeiten muss die Keitumer Landstraße (K117) und der angeschlossene Geh-/Radweg im Bereich des Bahnübergangs vom 4. Dezember bis 8. Dezember für jeglichen Verkehr – inklusive Fußgänger/Radfahrer – voll gesperrt werden.

„Die Auswirkungen für die Reisenden werden immer so gering wie möglich gehalten, Bauarbeiten wo immer möglich gebündelt, so auch in diesem Jahr“, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage von shz.de mit.

Die Planungen des Schienenersatzverkehrs für die Maßnahmen laufen noch. Die Anwohner werden laut Gemeinde Sylt über die Einschränkungen mit einer Postwurfsendung informiert und finden Informationen auf der Homepage der Gemeinde.

Sylt-Fähre fährt weiter

Wer während der Bauarbeiten nach Sylt reisen muss oder möchte, kann das bequem mit der Fähre machen. Die Sylt-Fähre, die zwischen der dänischen Nachbarinsel Röm und List auf Sylt pendelt, fährt regulär.

Das erlebten Sylt-Pendler und Reisende 2022

Es ist nicht das erste Mal, dass der Alltag von Sylt-Pendlern und Reisenden so heftig durcheinandergewirbelt wird: Vom 21. bis 25. November 2022 waren die Streckenabschnitte Niebüll – Klanxbüll sowie Keitum – Westerland in beide Richtungen voll gesperrt. Auf beiden Streckenabschnitten war damals ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Autozüge des Sylt-Shuttles sowie des blauen Autozuges von RDC fuhren in diesem Zeitraum nicht.

Gebaut wird auf der Strecke zwischen Sylt und Hamburg im Rahmen der sogenannten Marschbahnoffensive seit rund fünf Jahren: Seit Sommer 2018 investiert die Bahn 140 Millionen Euro, um die Gleisanlagen auf der Strecke zwischen Elmshorn und Sylt zu erneuern. Zusätzlich wurden Bahnübergänge, die Leit- und Sicherungstechnik sowie Brücken für rund 20 Millionen Euro modernisiert. Ziel ist es laut Bahnsprecherin, dass die Infrastruktur auf der Marschbahnstrecke stabilisiert wird.

Bisher seien demnach 200 Kilometer Gleise und 33 Weichen erneuert sowie Bahnübergänge in den einzelnen Bauabschnitten mit neuen Belegen versehen worden.