Die Direktkandidaten der CDU List: (vordere Reihe von links) Thomas Diedrichsen, Gabriele Winkler, Ronald Benck, Frank Hinrichs; obere Reihe (von links) Bianca Maus und Iris Ramm. Dirk Engels fehlt auf dem Foto urlaubsbedingt. Foto: CDU up-down up-down Kommunalwahl SH Mit diesen Kandidaten geht die CDU in List auf Sylt ins Wahl-Rennen Von Sylter Rundschau | 02.03.2023, 17:21 Uhr

Am 14. Mai ist Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Auf Sylt werden die Gemeindevertretungen der fünf Inselgemeinden gewählt. Jetzt stehen die Kandidaten der CDU in List auf Sylt fest.