Die Corona-Maßnahmen fallen in der Nordseeklinik vollständig weg. Foto: Yannik Burgemeister Corona auf Sylt Ende der Maskenpflicht in der Nordseeklinik in Westerland Von Sylter Rundschau | 06.04.2023, 17:58 Uhr

Die Corona-Regeln laufen in Deutschland am 7. April aus. Das hat Auswirkungen auf Patienten und Besucher in der Nordseeklinik in Westerland auf Sylt. Die Maskenpflicht fällt für sie weg.