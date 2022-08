Aufführung des Theaterstücks „Pasta e Basta“. Foto: Foto: Dietmar Funck up-down up-down Im Alten Kursaal Westerland Bühne frei: Das bietet die neue Theatersaison auf Sylt Von Sylter Rundschau | 31.08.2022, 13:42 Uhr

Die neue Theatersaison auf Sylt steht in den Startlöchern. Sie verspricht von September 2022 bis April 2023 fünf unterhaltsame Theaterstücke im Alten Kursaal in Westerland. Darum geht es in den Aufführungen.