In einer Lok des roten Autozugs der Deutschen Bahn (DB) hatte es am frühen Dienstagmorgen auf Sylt gebrannt. Dass diese im Bahnhof stand, als die Löschkräfte den Brandort erreichten, sei gut gewesen, sagte ein Feuerwehrmann. Feuerwehr-Einsatz am Bahnhof Brennende Lok auf Sylt - Brandursache am Dienstag zunächst unklar

Verspätet rollten am Dienstagmorgen ungezählte Züge auf der Marschbahnstrecke zwischen Sylt und Hamburg - einige fielen komplett aus. Ein Feuer in einer Lok des roten Autozugs der Deutschen Bahn (DB) hatte die Feuerwehr am Morgen in Westerland beschäftigt.