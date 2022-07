Feuerwehreinsatz in Westerland FOTO: Volker Frenzel up-down up-down Feuerwehreinsatz in Westerland Brand auf Sylt im Münchner Hahn — rund 30 Personen im Einsatz Von Inga Kausch | 18.07.2022, 09:23 Uhr

Das Feuer brach am Montagmorgen gegen 6.50 Uhr in der Toilette des Restaurants in der Friedrichstraße aus. Die Brandursache ist noch unklar, die Kripo Sylt ermittelt.