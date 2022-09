Nächtlicher Einsatz der Feuerwehr an der Westerländer Promenade. Foto: SR up-down up-down Großbrand auf Sylt Flammen sichtbar: Feuerwehr rückte Donnerstagabend wieder zur „Badezeit“ aus Von Nils Leifeld | 16.09.2022, 12:20 Uhr

Am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr rückte die Feuerwehr auf Sylt erstmals zur „Badezeit“ an der Westerländer Strandpromenade aus. Das Restaurant brannte lichterloh. Nachmittags schien das Feuer gelöscht, doch am Donnerstagabend mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken.