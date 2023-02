Künftig werden Schulbusse von Tinnum nach Hörnum eingesetzt. Foto: SVG up-down up-down Finanzierung gesichert Kein Umsteigen mehr: Schulbus bringt Kinder aus Hörnum nach Hause Von Barbara Glosemeyer | 10.02.2023, 18:03 Uhr

Die Gemeinde Hörnum nimmt 42.000 Euro für ein Jahr in die Hand, damit ihre 32 Grundschulkinder ab dem kommenden Schuljahr sicher von der Schule in Tinnum nach Hause kommen: Zweimal an jedem Schultag.