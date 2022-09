Pastorin Susanne Zingel Foto: Claudia Kleemann up-down up-down Kirchensynode in Lübeck Nach Ärger um Lindner-Hochzeit: Landesbischöfin verteidigt Sylter Pastorin Von Sylter Rundschau | 16.09.2022, 09:02 Uhr

Anfang Juli gaben sich Christian Lindner (FDP) und Franca Lehfeldt auf Sylt das Ja-Wort. In der Keitumer St. Severin-Kirche wurden sie kirchlich getraut, obwohl beide keine Kirchensteuer zahlen. An der Trauung gab es später große Kritik. Auch Pastorin Susanne Zingel musste sich Kritik gefallen lassen. Auf der Kirchensynode in Lübeck wurde sie nun in Schutz genommen.