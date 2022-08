Bettina Tietjen bei einer Lesung in Strande. Foto: mla up-down up-down Lesung auf Sylt Bettina Tietjen zu Gast in Kampen — Das erwartet die Zuschauer Von Inga Kausch | 30.08.2022, 14:38 Uhr

Bei der Endveranstaltung des Kampener Literatur- und Kultursommers 2022 liest die Fernsehmoderatorin aus ihrem neuesten Buch, in dem sie ihrem Teenager-Ich begegnet und sich mit ihren damaligen Idealen, Träumen, Wünschen und dem, was davon übrig geblieben ist, auseinandersetzt. So können Sie als shz.de-Leser an der Veranstaltung am 1. September teilnehmen.