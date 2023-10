Ein betrunkener Mann hat auf Sylt in einer Kneipe gepöbelt und gestritten und später Polizistinnen und Polizisten beleidigt. Der 37-Jähriger war in der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr in der Andreas-Nielsen-Straße in Westerland unterwegs, schreibt Sandra Otte, Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg, am Mittwoch. Der Mann habe demnach in der Kneipe Streit gesucht und „einen anderen Mann aggressiv bepöbelt und massiv beleidigt“. Beteiligt an dem Streit waren demnach mehreren Personen.

Als die herbeigerufenen Beamten die Bar erreichten, weigerte sich der 37-Jährige seine Personalien anzugeben und leistete Widerstand – ein Polizist wurde dabei leicht verletzte. Auf dem Sylter Polizeirevier wurde dem alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen – dabei beleidigte er laut Otte die Polizistinnen und Polizisten fortwährend. Später wurde er an Familienangehörige übergeben.

Der Mann, der zuvor von dem 37-Jährigen verbal angegangen wurde, fehlt laut Polizei unter den später befragten Zeugen. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei Sylt unter 04651-70470 zu melden.