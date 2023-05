Eine Polizistin kontrolliert zu Pfingsten ein Auto in Kampen auf Sylt. Foto: Wolfgang Barth up-down up-down Pfingsten 2023 auf Sylt Betrunken und auf Drogen: So viele Autos auf Sylt wurden gestoppt Von Nils Leifeld | 30.05.2023, 13:54 Uhr

1200 Fahrzeuge hat die Polizei auf Sylt an Pfingsten angehalten. Ihr Hauptaugenmerk: Alkohol und Drogen am Steuer. Der „Top-Wert“ der Alkoholsünder am Wochenende auf Sylt lag bei 1,82 Promille.