Gleich am ersten Turniertag kamen Hunderte Zuschauer nach Keitum. Foto: Wolfgang Barth Veranstaltungen 2023 auf Sylt Spitzensport und viel Programm: Poloturnier in Keitum gestartet Von Barbara Glosemeyer | 02.08.2023, 18:27 Uhr

Erstklassiger Sport und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Das kombiniert das Poloturnier in Keitum, das dieses Jahr seine inzwischen 25. Ausgabe auf Sylt feiert. Was das Turnier auf Sylt so besonders macht.