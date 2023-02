Das Beherbergungskonzept soll den Neubau von Ferienunterkünften auf Sylt stark begrenzen. Foto: Daniel Reinhardt up-down up-down Bau von Ferienwohnungen Beherbergungskonzept für Sylt nimmt Fahrt auf: finale Abstimmung naht Von Martina Kramer | 15.02.2023, 14:50 Uhr

Das Beherbergungskonzept, mit dem der Bau von Ferien- und Zweitwohnungen begrenzt werden soll, könnte am 16. März in der Sitzung der Sylter Gemeindevertreter positiv beschlossen werden. Was das für die Insel bedeutet.