Von der Strandstraße aus wird die Bornhoffstraße (Blickrichtung) nicht befahrbar sein. Foto: Nils Leifeld Vom 17. bis 21. Oktober Baustelle auf Sylt: Sperrung in der Fußgängerzone von Westerland Von Sylter Rundschau | 13.10.2022, 13:47 Uhr

Mitten in Westerland auf Sylt muss ein neuer Feuerlöschbrunnen installiert werden. Das führt zu Sperrungen in der Strandstraße und Bornhoffstraße. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 17. Oktober.